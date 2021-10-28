Молдавия закупит у "Нафтогаза" 1,5 млн кубометров газа

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Молдавия заключила соглашение о закупке топлива у украинской компании "Нафтогаз", передает РИА Новости.

"Украинская компания "Нафтогаз" стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа", – рассказали в пресс-службе Агентства публичной собственности при правительстве республики.

Первые три тендера на поставку газа выиграли компании PGNiG из Польши, Vitol из Нидерландов и швейцарская DXT Commodities.

Данное решение в Молдавии объяснили поиском альтернативных источников импорта газа. Кроме того, за счет новых поставщиков будет уравновешено низкое давление в трубопроводе.

В середине октября в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию в октябре и ноябре 2021 года, однако отметил, что импортерам необходимо оплатить поставки за сентябрь и октябрь.

