В "Газпроме" заявили о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил о готовности продлить контракт на транзит газа в Молдавию в октябре и ноябре 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", – сказал Куприянов.

Он уточнил, что в случае не уплаты Молдавии по долгам и отсутствии нового контракта с 1 декабря, компания остановит транзит газа в страну.

Ранее в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Стало известно, что поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.

