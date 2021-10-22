Украина выразила готовность помочь Молдавии в поставках газа из-за энергокризиса

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Киев поставит газ Кишиневу на условиях возврата для преодоления энергетического кризиса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РИА Новости.

По его словам, премьер Украины получил письмо с просьбой о помощи от молдавской коллеги. Нынешняя ситуация, по мнению Данилова, сложилась в Молдавии из-за шантажа, который ведет "Газпром".

Данилов подчеркнул, что Украина собирается помочь соседней стране.

"Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула", – добавил секретарь.

Данилов напомнил, что одна из областей Украины получает электричество из Молдавии из-за общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи соседям.

Ранее в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. По словам вице-премьера Андрея Спыну, это необходимо для того, чтобы быть готовыми к любым ситуациям.

Стало известно, что поставки газа из РФ упали на треть, при этом цены выросли с 550 долларов за одну тысячу кубометров до 790 долларов за этот же объем. Это в пять раз выше, чем в среднем Молдавия платила в прошлом году.

