Цена газа в Европе поднялась выше 1 200 долларов за тысячу кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цена газа в Европе вновь поднялась выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 229,4 доллара за 1 тысячу кубометров, или 102,5 евро за МВт/ч.

Ранее аналитики предрекли Европе скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. По мнению специалистов, рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля.

Однако, как считают эксперты, переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис. Аналитики отмечают, что внезапное повышение стоимости на газ было вызвано выросшим спросом. Тогда Россия, обладающая достаточными запасами топлива, ограничила экспорт, что привело к еще большему росту цен.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов считает, что резкий рост цен на газ не создает дополнительного притока валютной выручки для России, поэтому он не оказывает влияния на курс рубля.

По словам Бадалова, чтобы цены на газ оказали влияние на рост выручки "Газпрома" и приток дополнительной валютной выручки, на высоких отметках они должны продержаться до начала следующего года. Вероятнее всего, по словам финансиста, этого не произойдет.