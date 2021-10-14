Финансист рассказал, повлияет ли "газовый бум" в Европе на курс рубля

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Резкий рост цен на газ не создает дополнительного притока валютной выручки для России, поэтому он не оказывает влияния на курс рубля. Об этом рассказал доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

"Дело в том, что у "Газпрома", основного российского экспортера газа, не возникает дополнительной сверхприбыли от высоких цен на газ. Львиная доля экспортных поставок осуществляется по долгосрочным контрактам с негибкой ценовой формулой", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

По словам Бадалова, чтобы цены на газ оказали влияние на рост выручки "Газпрома" и приток дополнительной валютной выручки, на высоких отметках они должны продержаться до начала следующего года. Вероятнее всего, по словам финансиста, этого не произойдет.

"Россия и "Газпром" выигрывают в этой ситуации не в материальном плане, а скорее в деловом, демонстрируя Западу свою надежность как торгового партнера", – сказал Бадалов.

Он отметил, что для рубля такая ситуация не гарантирует его дальнейшего укрепления, однако является благоприятным фоном и поддержкой со стороны инвесторов.

Ранее аналитики предрекли Европе скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. По мнению специалистов, рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля.

Однако, считают эксперты, переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис.

Аналитики отмечают, что внезапное повышение стоимости на газ было вызвано выросшим спросом. Тогда Россия, обладающая достаточными запасами топлива, ограничила экспорт, что привело к еще большему росту цен.