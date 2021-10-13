Путин назвал причину роста цен на газовом рынке в Европе

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Владимир Путин заявил, что рост цен на газовом рынке в Европе является следствием дефицита электроэнергии. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят, и как пытаются делать некоторые наши партнеры", – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечается, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля.

Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис.

