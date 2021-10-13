В Кремле рассказали подробности о поставках российского газа в Европу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия увеличила поставки газа в Европу по имеющимся контрактам до возможного максимума. Об этом пишет ТАСС.

"Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются", – отметил Песков.

Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечается, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля.

Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис.