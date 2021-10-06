Путин назвал причины дисбаланса на европейских энергетических рынках

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что необдуманные действия могут привести к дисбалансу на европейских энергетических рынках.
"Как известно, глобальный энергетический рынок не терпит суеты и шараханий. Инвестиционные планы здесь носят долгосрочный характер. Резкие, необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, приводят к серьезным дисбалансам", – сказал он на совещании по вопросам развития энергетики.
В пример президент привел ситуацию на европейском энергетическом рынке, где одновременно сложились несколько неблагоприятных факторов. Он также заявил о недопустимости принятия политически окрашенных шагов в сфере энергетики.
Однако глава государства отметил возвращение мировой экономики в нормальный режим после кризиса прошлого года.
"Мировая экономика сейчас успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, спрос на энергоносители увеличивается. Соответственно, цены идут вверх", – подчеркнул президент.
По его словам, Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка на абсолютно коммерческой основе с учетом интересов всех участников процесса.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил об улучшении ситуации на рынке нефти и восстановлении баланса спроса и предложения. Однако, по его словам, существуют риски из-за распространения коронавируса.
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