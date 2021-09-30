РФ опасается сильного снижения спроса на нефть в долгосрочной перспективе

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При выполнении Китаем и ЕС своих целей по углеродной нейтральности может катастрофически снизиться мировой спрос на нефть. Об этом говорится в документе "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", который сопровождает проект бюджета.

В тексте отмечается, что долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными.

"Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически", – говорится в документе.

Ранее председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный прокомментировал мнение главы Роснедр Евгения Петрова о том, что рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год.

Депутат отметил, что дополнительный доход от нефтедобычи и экспериментальный налоговый режим повысят рентабельность разработки запасов, поэтому причин для паники нет.