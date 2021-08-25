В Китае обнаружили запасы сланцевой нефти объемом 1,27 млрд тонн

11:07
Фото: depositphotos/Kokhanchikov
В Китае на территории Дацинского нефтегазового месторождения в северо-восточной провинции Хэйлунцзя обнаружили запасы сланцевой нефти, объем сырья составляет 1,27 миллиарда тонн. Работы проводили специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), сообщает News.ru со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"Это знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти", – отмечается в сообщении.
Отмечается, что Дацинское нефтегазовое месторождение было обнаружено в 1959 году. Сегодня оно является крупнейшим по запасам нефти в Китае – в нем находится около 5,7 миллиарда тонн геологических запасов сырья.
Ранее сообщалось, что на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе произошли взрыв и пожар. Морская платформа Ku-Alpha действует в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки.
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