Рост цен на нефть ускорился до 5%

Фото: depositphotos/bashta
Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:21 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на WTI увеличилась на 5%, составив 65,22 доллара за баррель.
Стоимость октябрьских фьючерсов увеличилась на 4,71%. Теперь она составляет 68,21 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,83%. Сейчас она составляет 67,89 доллара за баррель.
Цены на топливо растут более 10 недель подряд. Как подсчитали аналитики, с начала года бензин подорожал примерно на треть. По данным Росстата, несмотря на обещание Минэнерго, цены на АЗС растут быстрее инфляции.
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал ситуацию с ростом цен на топливо. По его мнению, единственной эффективной мерой по обеспечению конкурентного поведения поставщиков на рынке является повышение биржевого норматива.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: