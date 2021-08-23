Рост цен на нефть ускорился до 5%

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Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:21 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на WTI увеличилась на 5%, составив 65,22 доллара за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов увеличилась на 4,71%. Теперь она составляет 68,21 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,83%. Сейчас она составляет 67,89 доллара за баррель.

Цены на топливо растут более 10 недель подряд. Как подсчитали аналитики, с начала года бензин подорожал примерно на треть. По данным Росстата, несмотря на обещание Минэнерго, цены на АЗС растут быстрее инфляции.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал ситуацию с ростом цен на топливо. По его мнению, единственной эффективной мерой по обеспечению конкурентного поведения поставщиков на рынке является повышение биржевого норматива.