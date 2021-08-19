Бензин в России может подешеветь этой осенью – СМИ

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Меры, которые предпринимают Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго, вероятнее всего, приведут к снижению цен на бензин предстоящей осенью. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает газета "Известия". Речь идет о временном повышении объема продаж на бирже.

Основной причиной роста цен специалисты назвали высокий нетбэк – это ценовой ориентир для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, у которых есть возможность отправлять свою продукцию на экспорт.

Как рассказала управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева, чем выше нетбэк, тем менее выгодно реализовывать бензин на внутреннем рынке по имеющимся ценам. Поэтому производители их увеличивают.

Меры, которые принимают ФАС и Минэнерго, добавила эксперт, приведут к снижению стоимости бензина в России уже в сентябре.

В свою очередь, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов отметил, что в сторону уменьшения цены пойдут только при условии, если на бирже предложение будет серьезно превышать спрос.

"Объем не менее 12% от производства автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива действительно позволяет сформировать рыночную цену на топливо. Но одновременно это означает, что 88% сделок пройдут вне биржи", – предупредил эксперт.

В конце июля Минэнерго выступило с инициативой запретить экспорт бензина, когда биржевые цены достигли текущих максимумов. Однако кабмин, в целях стабилизации ситуации, не стал вводить запрет на экспорт автомобильного топлива из России.

После этого министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что производства нефтепродуктов на российских предприятиях достаточно для полного удовлетворения внутреннего спроса на топливо.

Он подчеркнул, что в данном случае учитывается также смещение графика ремонта на Рязанской НХК, переориентация части экспорта бензина Киришского НПЗ ПАО "Сургутнефтегаз" на внутренний рынок по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, а также существенное превышение всеми производителями минимальной величины реализации моторного топлива на бирже.