Эксперт объяснил ситуацию с ростом цен на бензин

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Цены на бензин продолжают бить рекорды. В правительстве повышение стоимости топлива связывают с увеличением интереса к внутреннему туризму. Свою точку зрения по этому вопросу в эфире радиостанции "Комсомольская правда" высказал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По словам эксперта, главная задача регулятора – обеспечить конкурентное поведение поставщиков на рынке. В этом плане ограничение продажи топлива не привело бы к значимым результатам. Единственной эффективной мерой Баженов видит повышение биржевого норматива.

"Исторически средне через биржу проходило 18% от произведенного объема. Максимально было 25%. Поэтому все разговоры про повышение на 1% норматива – это просто смешно, учитывая, что реализация 25% по нормативу совсем не выглядит какой-то драконовской мерой. Именно это давно пора было сделать", – убежден эксперт.

Альтернативным вариантом, по мнению Баженова, может стать отмена дискриминационного демпинга. Сейчас выплаты получают только крупные компании, что ставит частников в неравное положение. Эффективной мерой в сложившейся ситуации может быть арендное субсидирование, которое позволит нуждающимся предприятиям получить помощь.

"Да и вообще, разве справедливо, что у нас экспортные объемы, которые составляют 10% от общего произведенного продукта, определяют цену на 90% бензина, который идет на внутренний рынок? Пора бы уже пересмотреть действующие правила игры и создать нормальный полноценный рынок", – подчеркнул Григорий Баженов.

Цены на топливо растут уже 10 неделю подряд. Как подсчитали аналитики, с начала года бензин подорожал примерно на треть. По данным Росстата, несмотря на обещание Минэнерго, цены на АЗС растут быстрее инфляции.