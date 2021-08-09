Эксперт рассказал, как сэкономить на бензине

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Во всем мире, включая Россию, растут цены на бензин. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik рассказал, как сократить расходы на топливо.

Он считает, что сейчас автомобилистам стоит задуматься об отказе от прежних привычек. В первую очередь он рекомендует перевести автомобиль на газ.

"Если мы отказываемся от бензина, то переходим на гораздо более дешевый метан или пропан. Чем больше мы проезжаем на таком топливе, тем больше экономим", – сказал Шапарин.

Он заметил, что установка на автомобиль газового оборудования стоит денег, однако, по его словам, позже это окупится. Тем, кто продолжит заправляться бензином, он рекомендует изменить стиль вождения.

В частности, к серьезному увеличению расхода топлива приводят резкие старты и торможения. На трассе надо ехать со скоростью не больше 120 километров в час, если это разрешено, поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива. Шапарин напомнил, что езда с превышением разрешенной скорости не только опасна, но и неэффективна в плане расхода топлива.

В Европе цена на газ обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров. Причиной подорожания стал пожар на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, который привел к снижению прокачки газа через газопровод "Ямал – Европа".

В результате происшествия прием газа в Германии упал до миллиона кубометров в час. На сегодняшний день он уже достиг отметки в 1,5–1,6 миллиона кубометров в час.