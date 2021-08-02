"Газпром" снизил объемы закачки газа в хранилища Европы

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"Газпром" сократил объемы закачки в крупнейшие хранилища Европы. Такие данные по состоянию на 1 августа предоставил портал Gas Infrastructure Europe.

Уточняется, что объемы закачки снизились в подземные хранилища в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландов (Бергермеер).

Портал также сообщает, что поставки ископаемого уменьшились по газопроводу "Ямал–Европа", проходящем через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Объемы там были сокращены на 30–40% – с 84 миллионов кубометров до 50 и 60 миллионов в пересчете на сутки.

Ранее палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В документе, в частности, имелся пункт с предложением о лишении президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток – 2".

До этого двенадцать сенаторов США выдвинули ультиматум Минфину и Белому дому из-за ситуации вокруг "Северного потока – 2". Группа политиков планировала заблокировать назначение двух кандидатур в министерство финансов в случае, если Белый дом не изменит позицию по российскому газопроводу.

Позднее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявлял, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.

Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.