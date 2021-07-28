Глава OMV не исключил пуска газа по "Северному потоку – 2" в этом году

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Строительство газопровода "Северный поток – 2" должно завершиться к концу августа, а пуск первого газа по нему возможен уже в текущем году, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Глава компании [Nord Stream 2 AG] говорит, что строительство будет завершено в конце августа. Поэтому мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", – приводит слова Зеле ТАСС.

Он отметил, что ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе во второй половине этого года. Также он оценил соглашение между США и Германией по "Северному потоку – 2".

"Конечно, я приветствую соглашение между США и Германией, поскольку оно прокладывает путь к окончательному завершению и вводу газопровода в эксплуатацию", – сказал глава OMV.

Финансовый директор OMV Райнхард Флори добавил, что компания направила свыше 800 миллионов евро на финансирование проекта.

Ранее стало известно, что США достигли договоренности с Германией по "Северному потоку – 2". Отмечалось, что ФРГ обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины.

Кроме того, Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.

