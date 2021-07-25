Трамп вновь упрекнул Байдена в одобрении "Северного потока – 2"

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на митинге в Аризоне, в очередной раз заявил, что он "остановил" газопровод "Северный поток – 2", а действующий американский лидер Джо Байден его одобрил и не препятствует реализации проекта.
"Я остановил его, <...> а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы должны защищать Германию. <...> Я остановил его, а он в течение пары недель его одобрил", – приводит слова Трампа РИА Новости.
Экс-президент США также считает, что строительство газопровода будет завершено уже в ближайшее время и "Северный поток – 2" принесет России миллиарды долларов.
В начале июня Трамп уже выступал с критикой в адрес Байдена за одобрение газопровода. Тогда он напомнил, что в первый день президентства лидер США отменил строительство американского трубопровода Keystone XL, из-за чего работы лишись 48 тысяч граждан.
Ранее Штаты и Германия заключили соглашение по "Северному потоку – 2". В частности, Берлин взял на себя обязательства добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если она будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.
Также Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.
Позднее Bloomberg сообщил, что члены Конгресса США от Республиканской партии, возглавляемые сенатором Пэтом Туми, придумали способ разрушения сделки Вашингтона и Берлина. В частности, республиканцы заявили о намерении применить механизм закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятого четыре года назад. Он позволяет блокировать отказ президента от введения санкций.
Конгрессмены-республиканцы полагают, что закон поможет "похоронить" сделку США и Германии, по условиям которой Россия получает возможность достроить "Северный поток – 2" за 11 миллиардов долларов.
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