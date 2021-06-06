Трамп раскритиковал Байдена за одобрение "Северного потока – 2"

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на съезде республиканцев в Северной Каролине раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за одобрение проекта газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщают "Известия".

Трамп напомнил, что в первый день президентства Байден отменил строительство американского трубопровода Keystone XL, из-за чего работы лишись 48 тысяч граждан. В то же время действующий глава государства одобрил строительство российского газопровода.

Бывший лидер отметил, что во время его правления отношения с президентом РФ Владимиром Путиным были хорошими.

Действующую президентскую администрацию США Трамп охарактеризовал как самую радикальную левую за всю историю страны. Он заявил, что правительство продвигает токсичные критические расистские теории, а Соединенные Штаты на мировой арене оказались в униженном положении.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Возведение одной из них в настоящее время завершено.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ.

Также в Минэнерго США ставили под сомнение экологичность российского газа, заявляя, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Против строительства выступили и немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Они отметили, что необходимо провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.