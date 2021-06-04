Володин напомнил об экономической направленности проекта "Северный поток – 2"

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что газопровод "Северный поток –2" является экономическим проектом. Об этом сообщает RT.
По его словам, благодаря проекту страны могут эффективно развивать свою промышленность, энергетику и другие сферы.
"И это создание рабочих мест, это развитие любого государства. Что касается Соединенных Штатов Америки, для них это тоже экономический проект, где они понимают, что не выдержат конкуренции с Россией. Поэтому они используют уже политику для того, чтобы перечеркнуть экономику, предлагая свой сланцевый газ, а он более дорогой", – уточнил Володин.
Он также добавил, что такая политика Вашингтона может привести к проблемам в экономике стран ЕС, а также сделать ее неэффективной и неконкурентоспособной.
"Надо, чтобы все европейские страны наконец поняли: в каких бы альянсах они ни находились – в НАТО, в других отношениях и подписанных соглашениях, – им необходимо думать о своих гражданах, о суверенитете своих стран", – подчеркнул спикер Госдумы.
Ранее член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре заявил, что санкции против США могли бы стать "политически правильным" шагом для правительства Германии.
По его словам, пока Берлин выступает против агрессии со стороны США лишь "вербально", риски для проекта трубопровода продолжают сохраняться.
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