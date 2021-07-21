США достигли договоренности с Германией по "Северному потоку – 2"

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Вашингтон и Берлин достигли договоренности по газовому трубопроводу "Северный поток – 2", заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы ввели в мае значительные по объему санкции в отношении дополнительных 19 организаций, были также введены санкции против компании – оператора и сотрудников, но мы приостановили их в интересах того, чтобы посмотреть, могли ли мы сделать так, чтобы Германия работала с нами, Украиной и Польшей по вопросу последствий и уязвимостей, которые создает этот газопровод для Украины", – сказала она.
Комментируя сообщения СМИ о том, что США якобы потребовали от Украины прекратить критику газопровода, Нуланд заявила, что Вашингтон не предпринимал подобных действий.
"Мы не предприняли никаких действий, чтобы заставить Украину молчать. Украина – это суверенная страна и говорит сама за себя", – подчеркнула дипломат.
Она отметила, что заключенное с правительством ФРГ соглашение будет обнародовано 21 июля, однако Нуланд согласилась привести его некоторые детали. Так, Германия обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины.
"Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины", – рассказала Нуланд.
Кроме того, Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта соглашения о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не осведомлены о деталях договоренностей Германии и США по "Северному потоку – 2", однако известно, что между странами достигнуто понимание в этом вопросе.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.
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