В Bloomberg рассказали, как Меркель унизила Байдена решением по "Северному потоку – 2"

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Канцлер Германии Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена своим решением по "Северному потоку – 2", считает публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg.

Автор материала подчеркивает, что отказ канцлера ФРГ пойти на уступки президенту США является проявлением пренебрежения.

"Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему приемнику только плохие варианты", – выразил мнение Клут.

Он пояснил, что в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе считают российский проект геополитической угрозой.

"Невероятно, но Меркель называет проект сугубо коммерческим, который лучше предоставить частному сектору", – говорится в материале.

Автор считает, что попытка защитить "Северный поток – 2" станет пятном на репутации Меркель. Позиция действующего канцлера Германии не устраивает США и Евросоюз, а также показывает лицемерие ФРГ.

Клут утверждает, что Меркель на предстоящей встрече с Байденом стоит предложить варианты урегулирования политического беспорядка, виновником которого стала канцлер.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен провести принципиальный разговор с Меркель по вопросу "Северного потока – 2". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Киев не будет менять свою позицию относительно российского газопровода, поэтому интересы Украины должны учитываться при реализации проекта.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.