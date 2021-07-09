Украина собирается выдвинуть жесткие условия по "Северному потоку – 2"

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Президент Украины Владимир Зеленский собирается провести "принципиальный" разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросу "Северного потока – 2". Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что Киев не будет менять свою позицию относительно российского газопровода, поэтому интересы Украины должны учитываться при реализации проекта.
"Там, где ценим поддержку Берлина, мы будем благодарить за это. Там, где у нас позиции не сходятся в вопросе "Северного потока – 2", будет принципиальный разговор", – приводит слова Кулебы издание "Главред".
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Германии и Соединенных Штатов обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за строительства "Северного потока – 2".
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