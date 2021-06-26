США и Германия обсуждают помощь Украине из-за "Северного потока – 2" – СМИ

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Власти Германии и Соединенных Штатов обсуждают возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за строительства "Северного потока – 2".

В частности, инвестиции для строительства электростанций на территории страны. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что Вашингтон и Берлин планируют достичь договоренностей по этому вопросу до визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США, который должен состояться в июле.

По данным агентства, стороны также обсуждали возможность создания механизма для приостановки поставок газа по "Северному потоку – 2", если Москва начнет "оказывать давление" на Киев, но "официальные лица" Германии выступили против, заявив, что не собираются использовать газопровод в качестве "политического оружия".

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что собирается заявить об угрозе "Северного потока – 2" для энергобезопасности Европы во время встречи с Меркель и главой МИД ФРГ Хайко Маасом. В то же время он отмечал, что позиция Вашингтона по "Северному потоку – 2" остается прежней – остановить строительство с помощью санкций не получится.