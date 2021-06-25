Инвестор "Северного потока – 2" ответил на заявление США о "загрязненности" газа из РФ

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Российский газ – качественный и надежный источник энергии, заявил руководитель немецкой компании Wintershall Dea, которая является одним из инвесторов "Северного потока – 2", Марио Мерен в интервью РБК.

Так он ответил на недавнее выступление главы министерства энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм, которая усомнилась в экологичности российского газа и заявила, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Позднее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заявление главы Минэнерго США необоснованным и связала это с попыткой манипулирования вопросами экологии, ведением недобросовестной конкуренции и раздражением из-за неудавшейся попытки помешать строительству газопровода. Председатель Совфеда также напомнила, что Россия поставляет в Европу углеводороды с середины XX века и до сих пор никаких жалоб на его качество не было.