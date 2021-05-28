Матвиенко ответила на заявление о "загрязненности" российского газа

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала необоснованным заявление министра энергетики США о "загрязненности" российского газа, связав его с попыткой манипулирования вопросами экологии, а также ведения недобросовестной конкуренции.

"Трудно себе представить, что человек такого высокого ранга, министр энергетики, может быть настолько непрофессионален, что делает такие заявления", – приводит ее слова РИА Новости.

Политик предположила, что высказывание американского министра может быть вызвано раздражением из-за неудавшейся попытки помешать строительству "Северного потока – 2". По ее словам, Россия поставляет в Европу углеводороды с середины XX века и до сих пор никаких жалоб на его качество не было.

Она также коснулась экологического аспекта, сославшись на оценки специалистов, согласно которым добыча сланцевого газа, месторождения которого разрабатывают в США, наносит в 4 раза больший вред экологии, чем добыча традиционным способом, как в России.

Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

