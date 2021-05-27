В Совфеде назвали достройку "Северного потока – 2" большим ударом для Польши

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В Варшаве понимают, что из-за "Северного потока – 2" в скором времени сократится транзит газа через Украину и Польшу, поэтому в последней разочарованы реализацией проекта. Такое мнение выразил зампред международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

"Для Польши это большой удар – завершение строительства проекта "Северный поток – 2", на котором настояла Германия и чему не стали препятствовать США", – сказал сенатор РИА Новости.

Негативно о вероятном завершении строительства газопровода "Северный поток – 2" ранее высказывался президент республики Анджей Дуда. В свою очередь, польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский выражал опасения, что запуск проекта поставит Европу в положение "энергетической зависимости".