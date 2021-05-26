Байден назвал санкции против "Северного потока – 2" контрпродуктивными

Фото: depositphotos/maristos

Введение санкций против "Северного потока – 2" было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, передает Bloomberg.

По словам президента Соединенных Штатов, ограничительные меры все равно не привели бы к остановке проекта, поскольку он близок к завершению.

20 мая в Вашингтоне заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив это своими национальными интересами.

При этом ограничения в отношении российских судов-трубоукладчиков остались в действии.