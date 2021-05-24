В Польше критически отозвались о завершении "Северного потока – 2"

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Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский негативно оценил вероятное завершение строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом он рассказал порталу wPolityce.

"Судьба "Северного потока – 2" предрешена: он будет достроен. Американские санкции давали последнюю надежду на то, чтобы проект удастся заблокировать", – заявил политик.

По мнению Сариуш-Вальского, завершение трубопровода поставит Европу в положение "энергетической зависимости". Он также отметил, что потенциальная угроза от "Северного потока – 2" должна быть компенсирована увеличением оборонного бюджета Польши.

Накануне стало известно, что судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока – 2" в водах Германии. Работы возобновились вследствие разрешения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии.