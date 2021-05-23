Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока – 2" в водах Германии

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Судно-трубоукладчик "Фортуна" возобновило строительство газопровода "Северный поток – 2" в территориальных водах ФРГ после соответствующего разрешения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии. Об этом сообщает DPA.

"Фортуна" в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями", – заявили в компании-операторе проекта Nord Stream 2 AG.

Там уточнили, что регулятор 17 мая выпустил распоряжение о немедленном исполнении разрешения от 14 января об укладке трубопровода на двухкилометровом участке.

Ранее сообщалось, что суда, участвующие в реализации проекта "Северный поток – 2", попали в санкционный список США.

В черный список вошли суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".