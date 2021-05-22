В Совфеде прокомментировали санкции США по "Северному потоку – 2"

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
Соединенные Штаты не смогли нанести серьезный ущерб проекту "Северный поток –2". Теперь они пытаются сохранить лицо, вводя в отношении России очередные санкции. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
По его словам, США понимают, что санкции "не смертельны" для РФ.
"Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Вот они укусили, именно как отступить красиво, не более того", – цитирует политика РИА Новости.
Ранее сообщалось, что суда, участвующие в реализации проекта "Северный поток – 2", попали в санкционный список США.
В черный список вошли суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".
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