В Совфеде оценили новый проект США о санкциях против "Северного потока – 2"

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"Северный поток – 2" находится в высочайшей степени готовности и окончательно заблокировать его невозможно. Так в беседе с RT вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал очередную инициативу США, направленную на восстановление санкций против российского газопровода.

Он обратил внимание на то, что под инициативой подписались 14 человек. Все они – представители Республиканской партии, то есть проект можно назвать оппозиционным.

"В данном случае я считаю это актом внутриполитической борьбы – точно так же, как в свое время демократы критиковали республиканскую администрацию Трампа за излишнюю мягкотелость по отношению к России, что, кстати, совершенно не соответствовало действительности, но использовалось в качестве аргумента во внутриполитической борьбе. Ровно так же это сейчас бумерангом возвращается, когда местами поменялись власть и оппозиция", – сказал Косачев.

Вице-спикер Совфеда упомянул о прошедшей встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, отношения между странами достигли дна, так что любое движение от этой точки стоит оценивать позитивно, однако предстоит еще многое сделать, чтобы нормализовать контакты.

Что касается возможной встречи президентов двух стран, то, по мнению Косачева, и она не является поводом для завышенных ожиданий. Хорошо, если встреча пройдет в рациональном ключе. Тем не менее встреча важна и может стать первым шагом к нормализации отношений.

Ранее стало известно, что 14 сенаторов США внесли в конгресс законопроект о восстановлении санкций против компаний, занимающихся строительством "Северного потока – 2". Как заявил сенатор Кевин Крамер, строительство российского трубопровода ослабит глобальные позиции США.