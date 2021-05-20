Американист прокомментировал итоги переговоров Лаврова и Блинкена

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном носила церемониальный характер. Такое заявление в разговоре с RT сделал доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
"Это значит, что стороны обозначают готовность к диалогу двух президентов. Это уже хороший сигнал, потому что нет отторжения друг друга и новая администрация демонстрирует свою готовность к обсуждению широкого круга вопросов с Россией. Но я думаю, что на фоне обсуждения широкого круга вопросов в первую очередь стороны все-таки сосредоточат внимание на решении двухсторонних вопросов", – отметил специалист.
Он добавил, что если состоится встреча президентов двух стран, вероятно, на ней будут обсуждаться вопросы, по которым достижимо взаимопонимание. В качестве примера он привел кибербезопасность, Арктику, проблемы окружающей среды и обеспечение глобальной стратегической безопасности.
Первая личная встреча Лаврова и Блинкена проходила в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Госсекретарь
заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.
Глава МИД РФ рассказал, что встреча продлилась дольше, чем планировалось. Саму беседу он охарактеризовал как конструктивную.
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