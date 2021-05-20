Лавров оценил встречу с Блинкеном

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал завершившуюся в Рейкьявике встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал Лавров, встреча продлилась дольше, чем планировалось изначально. В общей сложности переговоры шли на протяжении почти двух часов.

"Беседа мне показалась конструктивной", – подчеркнул Лавров.

Во время переговоров была отмечена необходимость преодолеть ситуацию, сложившуюся в отношениях РФ и США. Глава российского МИД подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном образовалось много "завалов".

"Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать (наладить отношения. – Прим.ред.)", – заявил Лавров.

По словам дипломата, в ходе переговоров с Блинкеном удалось обсудить взаимодействие по иранской ядерной программе, проблеме Корейского полуострова и ситуации в Афганистане.

"Договорились продолжать наши совместный действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают", – сказал министр.

Он добавил, что итоги переговоров будут переданы главам двух государств.

"Президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях", – заключил Лавров.

В ходе встречи Блинкен заявлял, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру. Госсекретарь США отмечал, что США стремятся к предсказуемости в диалоге с РФ.

До этого Блинкен рассказал, что приостановка санкций против Nord Stream 2 AG отвечает интересам США. При этом Вашингтон продолжит выступать против завершения строительства "Северного потока – 2".