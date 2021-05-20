Лавров и Блинкен начали первую личную встречу

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Первая личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Рейкьявике. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что при встрече Лавров и Блинкен соприкоснулись локтями вместо рукопожатия. После этого главы внешнеполитических ведомств начали переговоры.
По словам Лаврова, Москва готова вести с Вашингтоном честный диалог.
"Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации", – отметил глава МИД РФ.
В свою очередь, Блинкен заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.
"Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией", – подчеркнул Блинкен.
Он добавил, что интересы России и США пересекаются в вопросах борьбы с пандемией, изменением климата, а также по темам ядерной программы Ирана, КНДР и Афганистана.
Ранее Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. В ходе беседы американский госсекретарь подтвердил позицию США по "Северному потоку – 2".
Кроме того, власти Соединенных Штатов рассчитывают, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина состоится в предстоящие недели. Такое заявление сделал Энтони Блинкен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: