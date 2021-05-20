Лавров и Блинкен начали первую личную встречу

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Первая личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Рейкьявике. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что при встрече Лавров и Блинкен соприкоснулись локтями вместо рукопожатия. После этого главы внешнеполитических ведомств начали переговоры.

По словам Лаврова, Москва готова вести с Вашингтоном честный диалог.

"Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации", – отметил глава МИД РФ.

В свою очередь, Блинкен заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.

"Мы стремимся к предсказуемым, стабильным отношениям с Россией", – подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что интересы России и США пересекаются в вопросах борьбы с пандемией, изменением климата, а также по темам ядерной программы Ирана, КНДР и Афганистана.

Ранее Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. В ходе беседы американский госсекретарь подтвердил позицию США по "Северному потоку – 2".

Кроме того, власти Соединенных Штатов рассчитывают, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина состоится в предстоящие недели. Такое заявление сделал Энтони Блинкен.