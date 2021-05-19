Блинкен подтвердил главе МИД Германии позицию США по "Северному потоку – 2"

Фото: Pool AFP/AP/Saul Loeb
Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Сообщается, что в ходе беседы Блинкен и Маас подтвердили важность сотрудничества в сфере реагирования на вызовы со стороны Китая и России. Кроме того, была отмечена необходимость принятия мер для деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечения вывода войск из Афганистана.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода "Северный поток – 2", – утверждается в заявлении Госдепа.
В свою очередь, Блинкен в Twitter также сообщил о прошедших переговорах с главой МИД ФРГ.
"Германия – незаменимый партнер для решения общих задач", – подчеркнул американский госсекретарь.
Good conversation with German Foreign Minister @HeikoMaas to discuss key topics of mutual significance, including China, Russia, the Middle East, and Afghanistan. Germany is an indispensable partner for facing common challenges.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2021
Ранее представитель Госдепартамента заявил, что организации, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток – 2", рискуют попасть под санкции США. По его словам, в Соединенных Штатах продолжают изучать данные компании.
До этого в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена намерена отменить санкции в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG.
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