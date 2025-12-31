Житель США выиграл в лотерею 1,8 млрд долларов и не забрал деньги

Фото: depositphotos/pressmaster

Житель США выиграл в рождественской лотерее джекпот на сумму более 1,8 миллиарда долларов, однако пока не обратился за выигрышем. Об этом сообщает Associated Press.

Выигрышный билет был куплен на заправке в пригороде Литтл-Рок в штате Арканзас. Этот джекпот стал вторым по сумме выигрышем в истории американских лотерей. Шансы выиграть составляли 1 к 292 миллионам.

Спустя уже пять дней после розыгрыша победитель так и не обратился за деньгами. Согласно местным законам, у него есть 180 дней, чтобы получить свой приз. При этом деньги, выигранные в лотерею, облагаются налогом в 3,9%.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно будет направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении в соответствующий перечень. Срок отказа от игр не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано.