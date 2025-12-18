Форма поиска по сайту

18 декабря, 15:08

Политика

В Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх

Фото: 123RF.com/sinenkiy

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон, позволяющий россиянам с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно будет направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении в соответствующий перечень. Срок отказа от игр не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано.

Выйти из перечня можно будет по истечении указанного срока либо на основании соответствующего заявления. При этом подать его можно не ранее чем через год после активации самозапрета. Сами заявления можно будет подавать через МФЦ или портал "Госуслуг".

Вместе с тем закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан с самозапретом, а казино и залам игровых автоматов – выдавать им обменные знаки или деньги.

Также запрещается допускать граждан, внесенных в список, в игорные заведения и направлять им рекламу, связанную с азартными играми.

Организаторы таких игр будут обязаны разработать и утвердить положение об ответственной игре с разъяснением порядка отказа от участия.

Ранее сообщалось, что в России могут полностью запретить скрытую рекламу в интернете об организаторах азартных игр, онлайн-казино и лотереях. Парламентарии обратили внимание, что на практике в стране фактически разрешенными остались информация об онлайн-казино в соцсетях и демонстрационные публичные действия. Кроме того, сформировалась массовая практика, когда к вовлечению в онлайн-казино привлекаются крупные блогеры и певцы.

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

