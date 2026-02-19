РФ попала в топ стран с самыми высокими ценами на авто

Фото: depositphotos/IgorTishenko

Россия попала в топ-5 стран с самыми высокими ценами на новые автомобили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

На первом месте рейтинга оказалась Канада – там средняя цена авто составила 62 тысячи долларов. Следом идут Великобритания, США и Израиль – 61, 52 и 50 тысяч долларов соответственно.

Россия заняла пятую строчку с суммой в 45 тысяч долларов. Далее оказались ФРГ (40 тысяч долларов), Австралия (35 тысяч), Южная Корея (30 тысяч), Китай (22,5 тысячи), Япония (22,4 тысячи) и Индия (11 тысяч).

"За последние четыре года (2022–2026) цены на новые автомобили в России выросли на 46% – с 2,4 миллиона до 3,5 миллиона рублей. При этом рубль по отношению к доллару в последнее время остается достаточно крепок", – указал Целиков.

Он заметил, что автомобили в РФ становятся одними из самых дорогих в мире. Это объясняется тарифной политикой: структура смещена в сторону относительно дешевых отечественных и китайских авто, но при импорте или крупноузловой сборке цена возрастает в среднем в 2 раза.

Ранее стало известно, что объем авторынка в России упал на 7,8% и составил 13,8 триллиона рублей в 2025 году. Это произошло впервые за 10 лет.

Рост цен на новые автомобили не компенсировал падение объемов продаж, которые составили треть (33%) рынка (4,61 триллиона рублей). Такие значения на 18,4% меньше, чем годом ранее.

