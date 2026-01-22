Форма поиска по сайту

22 января, 08:07

Экономика

Объем авторынка упал на 7,8% в России впервые за 10 лет

Фото: depositphotos/dmitrimaruta

Объем авторынка в России упал на 7,8% и составил 13,8 триллиона рублей в 2025 году впервые за 10 лет. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ассоциацию "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

По ее данным, рост цен на новые автомобили не компенсировал падение объемов продаж, которые составили треть (33%) рынка (4,61 триллиона рублей). Такие значения на 18,4% меньше, чем годом ранее.

При этом продажи транспорта с пробегом принесли еще 9,18 триллиона, сократившись на 1,4%. Стоимость новых машин выросла на 6%, до 3,54 миллиона рублей, а подержанных – на 4%, до 1,35 миллиона.

По словам аналитика Владимира Беспалова, такая тенденция связана с насыщением рынка, ростом доли продаж более дешевых машин, укреплением рубля и старением парка.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов сообщил, что иностранные и отечественные автомобили в России к августу 2026 года подорожают на 10%, а к концу года – на 20%. При этом, отметил эксперт, возможно такое развитие событий, что в страну со своими производствами зайдут новые китайские бренды, которые могут "подавить" утилизационный сбор и стать конкурентами отечественных производителей.

"Деньги 24": российский авторынок сократился на 16% по итогам 2025 года

