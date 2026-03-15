Силы ПВО за ночь уничтожили 170 украинских дронов над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали за ночь 170 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта удалось нейтрализовать БПЛА над Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской областями, а также над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, акваторией Черного моря и над территорией Московского региона, в том числе 20 беспилотников, которые летели в сторону столицы.

Ранее шесть человек пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате украинских атак. В частности, в селе Максимовка на территории предприятия взорвался FPV-дрон, в результате чего мужчина получил осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти. Его госпитализировали.

В свою очередь, в селе Новая Таволжанка БПЛА нанес удар по ГАЗели. В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног выявлены у мужчины и женщины. Их доставили в больницу глава поселения и бойцы самообороны. Помимо этого, на месте происшествия выявлены повреждения окон и забора частного дома.

В Шебекино множественные осколочные ранения во время выполнения служебных задач получил боец "Орлана". Его доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии. Помимо этого, в городе из-за ударов двух FPV-дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали необходимую медпомощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

