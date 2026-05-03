Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Авиагавань перестала принимать и выпускать воздушные суда утром в воскресенье, 3 мая. Это было связано с атакой украинских беспилотников на Москву.

С ночи средства ПВО ликвидировали 6 БПЛА, направлявшихся в сторону города. На месте падения обломков работали экстренные службы, уточнял Сергей Собянин.