Движение перекроют в центре Москвы 4 мая

03 мая, 12:52

Спорт

Открылась регистрация на ежегодный Кубок мэра Москвы по гольфу

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Москвичи могут принять участие в Кубке мэра по гольфу, который пройдет 14 мая. Всего в этом году в городе планируется 29 мероприятий по данному виду спорта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соревнования проведут в гольф-клубе "Завидово". Стать участниками Кубка могут спортсмены с разным уровнем подготовки. На выбор будут предложены два формата: "строук плей" – для участников с гандикапом 18,4 и ниже, а также "стейблфорд" – для игроков с гандикапом 18,5–28,0.

Заявки на участие можно подать до 12:00 11 мая. При этом их прием может быть закончен досрочно при достижении максимального количества участников. Оплата стартового взноса производится после подтверждения регистрации.

Ранее воспитанники спортивной школы равных возможностей "Юность Москвы" приняли участие в чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Сами соревнования состоялись в Краснодарском крае. В результате москвичи завоевали сразу несколько серебряных и бронзовых медалей.

