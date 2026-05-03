Открылась регистрация на ежегодный Кубок мэра Москвы по гольфу

Москвичи могут принять участие в Кубке мэра по гольфу, который пройдет 14 мая. Всего в этом году в городе планируется 29 мероприятий по данному виду спорта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соревнования проведут в гольф-клубе "Завидово". Стать участниками Кубка могут спортсмены с разным уровнем подготовки. На выбор будут предложены два формата: "строук плей" – для участников с гандикапом 18,4 и ниже, а также "стейблфорд" – для игроков с гандикапом 18,5–28,0.

Заявки на участие можно подать до 12:00 11 мая. При этом их прием может быть закончен досрочно при достижении максимального количества участников. Оплата стартового взноса производится после подтверждения регистрации.

