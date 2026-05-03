03 мая, 17:59

Город

Три проекта КРТ реализуют на юго-западе и северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичные власти приняли решение о реорганизации нескольких неэффективно используемых территорий города в рамках трех проектов комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе и северо-востоке Москвы, передает столичный портал мэра и правительства Москвы.

"Их общая площадь – 5,94 гектара. Сейчас там находятся устаревшие объекты. На реорганизуемых участках планируют построить более 75 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации. Территории рядом с будущими домами благоустроят", – говорится в сообщении.

Первая территория площадью 3,87 гектара расположена в Южном Бутове, на Большой Бутовской улице. Здесь планируют возвести 16 тысяч "квадратов" жилой застройки. Еще два участка площадью 1,56 гектара находятся на улице Лескова и Белозерской в Бибиреве. Там возведут еще 46,7 тысячи квадратных метров недвижимости.

Еще две территории площадью 0,51 гектара расположены в Черемушках и Котловке на юго-западе столицы. Оба участка находятся на Зюзинской улице и Севастопольском проспекте соответственно. Их градостроительный потенциал – 12,6 "тысяч" квадратов жилья.

Благодаря реализации трех проектов КРТ новое современное жилье получат ориентировочно более 1,5 тысячи человек. Будет создано более 250 рабочих мест.

Ранее стало известно, что порядка 10 гектаров земли будут реорганизованы в рамках программы КРТ в районе Силино Зеленоградского административного округа. Участок, подпадающий под программу, находится между проспектом Генерала Алексеева и старым липовым парком. Там планируется возведение объектов промышленной и административно-деловой инфраструктуры общей площадью более 106 тысяч квадратных метров.

