20 апреля, 14:15

Город

Порядка 10 га земли реорганизуют в районе Силино по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 10 гектаров земли будут реорганизованы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районе Силино Зеленоградского административного округа. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Участок, подпадающий под программу, находится между проспектом Генерала Алексеева и старым липовым парком. Там планируется возведение объектов промышленной и административно-деловой инфраструктуры общей площадью более 106 тысяч квадратных метров.

"В результате будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест", – подчеркнул вице-мэр.

Там, в частности, появятся 3 здания, в каждом из которых будут предусмотрены паркинги, рассчитанные на 175 машино-мест.

Вместе с тем на площадке будут построены два технопарка для размещения фармацевтического и других производств, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, добавив, что точный список последних определят на этапе утверждения планировочной документации. Их общая площадь превысит 64 квадрата.

Помимо этого, проект предполагает возведение еще одного технопарка с административно-офисными помещениями площадью более 41 тысячи квадратных метров.

Ранее столичные власти приняли решение о комплексном развитии четырех неэффективно используемых территорий в Можайском районе общей площадью 2,43 гектара.

Там должны появиться новые жилые комплексы для реализации программы реновации. Их общая площадь составит 41,3 тысячи квадратных метров. Таким образом, порядка 800 москвичей получат новые квартиры, а также будет создано 120 рабочих мест.

