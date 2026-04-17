Новый деловой центр появится в районе Лефортово

Новый деловой центр возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Лефортово. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Он указал, что для этого уже внесены изменения в правила землепользования и застройки. Городу предстоит благоустроить 0,42 гектара земли, а еще 1,65 гектара реорганизует девелопер – компания TOUCH.

По словам Ефимова, проект проработал правообладатель участка. Согласно плану, помимо офисов, в центре появятся научные лаборатории, кафе и магазины. Также там будет и подземный паркинг.

Общая площадь объекта без учета паркинга составит более 83 тысяч квадратных метров. Также компания-застройщик приобрела уже существующие на этой территории объекты, в том числе Институт стекла, который будет сохранен и интегрирован в новый центр. Отмечается, что будут сохранены историческая стеклянная мозаика института и памятная плита, посвященная его работникам.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, площадка находится по адресу улица Душинская, владение 7, земельные участки 7–3. Территория там будет благоустроена, появятся новые растения и прогулочные зоны. Пространство объединит работу, сервис и комфортную для отдыха среду.

Вместе с тем новый бизнес-центр площадью более 130 тысяч квадратных метров начали строить в Можайском районе. Он будет состоять из трех корпусов. Также там расположатся магазины, кафе, рестораны и даже МФЦ "Мои документы".

