07 апреля, 12:26

Строительство бизнес-центра началось у станции метро "Давыдково" в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Новый бизнес-центр площадью более 130 тысяч квадратных метров начали возводить в Можайском районе Москвы, недалеко от станции метро "Давыдково". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект расположится на Верейской улице и будет состоять из трех корпусов, объединенных двухэтажным стилобатом и многоуровневой подземной парковкой. Общая площадь офисов составит более 75 тысяч "квадратов".

"Завершить строительство объекта планируют в 2028 году. Благодаря появлению нового делового центра в районе появится около 7 тысяч новых рабочих мест", – сказал заммэра.

В основном офисы будут находиться в 20-этажной и 38-этажной башнях. Это будут как небольшие помещения площадью порядка 60 квадратных метров, так и масштабные блоки в 50 тысяч "квадратов".

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новых бизнес-центрах создается инфраструктура и для жителей районов. Например, в одном из корпусов делового центра сделают объект общественно-спортивного назначения, площадь которого составит порядка 5,6 тысячи квадратных метров. Там будут тренажерный зал, бассейн и пространства для групповых занятий.

Также проектом предусмотрено размещение магазинов, кафе и ресторанов на площади около 2 тысяч квадратных метров. Помимо этого, там сделают МФЦ "Мои документы".

Башни будут иметь скругленные грани и волнообразный рельеф, что придаст бизнес-центру плавности. Специалисты сделают витражные окна с наклонным тонированием, добавят навесные керамические панели. Это визуально украсит здание и сделает нахождение внутри максимально комфортным.

Дороги и тротуары возле объекта выложат гранитом. Кроме того, рядом обустроят общественные пространства с цветами и деревьями, где можно будет отдохнуть.

Вместе с тем новый бизнес-центр из двух корпусов построят и в районе Замоскворечье в центре Москвы. Его общая площадь составит 3,7 тысячи квадратных метров. Там будут спа-комплекс, ресторан и тренажерные залы.

Читайте также


город

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

