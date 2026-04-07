Строительство бизнес-центра началось у станции метро "Давыдково" в Москве

Новый бизнес-центр площадью более 130 тысяч квадратных метров начали возводить в Можайском районе Москвы, недалеко от станции метро "Давыдково". Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект расположится на Верейской улице и будет состоять из трех корпусов, объединенных двухэтажным стилобатом и многоуровневой подземной парковкой. Общая площадь офисов составит более 75 тысяч "квадратов".

"Завершить строительство объекта планируют в 2028 году. Благодаря появлению нового делового центра в районе появится около 7 тысяч новых рабочих мест", – сказал заммэра.

В основном офисы будут находиться в 20-этажной и 38-этажной башнях. Это будут как небольшие помещения площадью порядка 60 квадратных метров, так и масштабные блоки в 50 тысяч "квадратов".

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новых бизнес-центрах создается инфраструктура и для жителей районов. Например, в одном из корпусов делового центра сделают объект общественно-спортивного назначения, площадь которого составит порядка 5,6 тысячи квадратных метров. Там будут тренажерный зал, бассейн и пространства для групповых занятий.

Также проектом предусмотрено размещение магазинов, кафе и ресторанов на площади около 2 тысяч квадратных метров. Помимо этого, там сделают МФЦ "Мои документы".

Башни будут иметь скругленные грани и волнообразный рельеф, что придаст бизнес-центру плавности. Специалисты сделают витражные окна с наклонным тонированием, добавят навесные керамические панели. Это визуально украсит здание и сделает нахождение внутри максимально комфортным.

Дороги и тротуары возле объекта выложат гранитом. Кроме того, рядом обустроят общественные пространства с цветами и деревьями, где можно будет отдохнуть.

Вместе с тем новый бизнес-центр из двух корпусов построят и в районе Замоскворечье в центре Москвы. Его общая площадь составит 3,7 тысячи квадратных метров. Там будут спа-комплекс, ресторан и тренажерные залы.

