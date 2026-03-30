Бизнес-центр с подземным паркингом построят в районе Замоскворечье

Двухкорпусный бизнес-центр с подземной парковкой и благоустроенной территорией построят в районе Замоскворечье в центре Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Здание будет находиться по адресу Пятницкая улица, владение 40. Его общая площадь составит 3,7 тысячи квадратных метров. В бизнес-центре расположатся ресторан, спа-комплекс с бассейном и фитнес-залы. Подземная парковка будет рассчитана на 22 места. Благодаря проекту в Замоскворечье появится 120 рабочих мест.

В наземной части бизнес-центра сделают офисные пространства с 2-го по 4-й этаж. Каждый блок будет предполагать офисы, переговорные, санузлы и комнаты для приема пищи. При этом все технические помещения разместят в подземной части, где специалисты установят шумо- и виброизоляцию.

"Первый 3-этажный корпус бизнес-центра решен в сдержанной стилистике, гармонирующей с окружающей средой. Его фасады будут выполнены из стеклофибробетонных плит, что придаст зданию современное звучание без диссонанса с классическими пропорциями соседних строений", – сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, во втором комплексе специалисты используют разнонаправленные плоскости и текстуру натурального камня молочного цвета. Фасады облицуют камнем, а также выполнят витражное остекление с металлическим профилем.

В цокольных этажах обоих корпусов будут предусмотрены общественные пространства с двумя предприятиями общественного питания с входами с Пятницкой улицы и Голиковского переулка, оздоровительный комплекс с тренажерным залом и спа.

Кроме того, территорию вокруг комплекса благоустроят. В рамках работ специалисты высадят деревья и декоративные кустарники, а также сделают зоны отдыха с зелеными террасами, ландшафтным освещением и малыми архитектурными формами.

При строительстве бизнес-центра эксперты применяют передовые технологии энергосбережения. В зданиях они используют двухкамерные стеклопакеты с низкоэмиссионным стеклом и заполнением инертным газом. Более того, входные группы будут оборудованы доводчиками.

За строительством комплекса будут следить специалисты "Контроля Москвы".

"Мосгосстройнадзор одобрил возведение здания на земельном участке площадью более 0,1 гектара. После получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок. К выездным мероприятиям привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз", – указал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

