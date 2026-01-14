Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 января, 10:57

Город

Началось строительство 64-этажного офисного центра в "Москва-Сити"

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Застройщик приступил к возведению 64-этажного офисного комплекса в составе делового центра "Москва-Сити" в Шелепихинском тупике. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

По данным ведомства, сейчас ведется подготовка к основному этапу строительства. Также монтируются временные инженерные сети.

"Общая площадь офисного комплекса с шестиэтажным стилобатом высотой почти 300 метров составит 156 тысяч квадратных метров. Вблизи от него проектом предусмотрено создание пешеходного перехода, соединяющего здание с соседними деловыми башнями квартала "Москва-Сити", – уточнил руководитель комитета Антон Слободчиков.

Под офисные помещения в бизнес-центре отведено 96,7 тысячи "квадратов". На первом этаже запроектирована входная группа со стойкой администрации, зоной для ожидания, эскалаторами и лифтовыми холлами на 24 кабины. Здесь же выделено более 2,5 тысячи квадратных метров под коммерческую инфраструктуру.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что у небоскреба будут состоящие из множества стеклянных граней фасады и необычная плавная бионическая форма. Поверхность юго-восточной стороны здания будет образована из модульных витражных конструкций.

Внутри смонтируют системы управления климатом. Здание будет плавно сужаться от основания к вершине и подчеркиваться динамической подсветкой. На кровле стилобата организуют зону для занятий спортом и всесезонное пространство для отдыха. Центральным элементом станет арт-фонтан с хромированной скульптурой.

Ранее Мосгосстройнадзор разрешил строительство высотного бизнес-центра в Пресненском районе. В "Москва-Сити" появится 75-этажная башня. Там будет создано 17 тысяч рабочих мест.

Бизнес-центр представит собой почти 400-метровую башню с шестиуровневым подземным паркингом на 305 машино-мест. Общая площадь комплекса составит 202,6 тысячи квадратных метров.

Читайте также


городстроительство

Главное

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика