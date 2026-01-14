Началось строительство 64-этажного офисного центра в "Москва-Сити"

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Застройщик приступил к возведению 64-этажного офисного комплекса в составе делового центра "Москва-Сити" в Шелепихинском тупике. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

По данным ведомства, сейчас ведется подготовка к основному этапу строительства. Также монтируются временные инженерные сети.

"Общая площадь офисного комплекса с шестиэтажным стилобатом высотой почти 300 метров составит 156 тысяч квадратных метров. Вблизи от него проектом предусмотрено создание пешеходного перехода, соединяющего здание с соседними деловыми башнями квартала "Москва-Сити", – уточнил руководитель комитета Антон Слободчиков.

Под офисные помещения в бизнес-центре отведено 96,7 тысячи "квадратов". На первом этаже запроектирована входная группа со стойкой администрации, зоной для ожидания, эскалаторами и лифтовыми холлами на 24 кабины. Здесь же выделено более 2,5 тысячи квадратных метров под коммерческую инфраструктуру.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что у небоскреба будут состоящие из множества стеклянных граней фасады и необычная плавная бионическая форма. Поверхность юго-восточной стороны здания будет образована из модульных витражных конструкций.

Внутри смонтируют системы управления климатом. Здание будет плавно сужаться от основания к вершине и подчеркиваться динамической подсветкой. На кровле стилобата организуют зону для занятий спортом и всесезонное пространство для отдыха. Центральным элементом станет арт-фонтан с хромированной скульптурой.

Ранее Мосгосстройнадзор разрешил строительство высотного бизнес-центра в Пресненском районе. В "Москва-Сити" появится 75-этажная башня. Там будет создано 17 тысяч рабочих мест.

Бизнес-центр представит собой почти 400-метровую башню с шестиуровневым подземным паркингом на 305 машино-мест. Общая площадь комплекса составит 202,6 тысячи квадратных метров.