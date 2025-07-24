В "Москва-Сити" появится жилой небоскреб с парком на 85-м этаже

Фото: mr-group.ru

В деловом центре "Москва-Сити" возведут жилой небоскреб One высотой 379,1 метра. На уровне 85-го этажа раскинется парк Sky Garden, рассказали РИА Новости в консалтинговой компании NF Group.

Небоскреб One станет самым высоким жилым зданием в Европе и первым в "Москва-Сити". Ранее там размещались не квартиры, а апартаменты.

Общая площадь 90-этажного здания составит 294,3 тысячи квадратных метров. Строительство начнется уже в 2025 году, ввести в эксплуатацию здание планируется к 2030-му. По информации компании, архитектурно-градостроительное решение башни уже утверждено.

Внешний вид проекта разработал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов вместе с архитектором и креативным директором бюро "Генпро" Дмитрием Суховым. Проект будущего здания строится по принципам биофильного дизайна, где преобладают естественное освещение, вертикальное озеленение и мягкие переходы между жилыми блоками. В темное время суток сложную архитектуру высотки подчеркнет акцентная энергосберегающая подсветка.

Всего в небоскребе разместится 1 417 квартир общей площадью 99,8 тысячи квадратов. Выше 84 этажа выстроят несколько двухуровневых пентхаусов, а пространство с 5-го по 30-й этажи займут офисы. В свою очередь, высотный парк Sky Garden раскинется на 1 тысячу квадратных метров.

Между тем власти столицы занимаются реконструкцией улиц в "Москва-Сити" и на прилегающих территориях. В настоящий момент планируется строительство и модернизация дорожной сети возле улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это улучшит транспортную доступность к микрорайона Камушки, деловому центру "Москва-Сити" и будущему "Сити-2".