Более 260 тысяч рабочих мест появится в "Большом Сити"

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К 2040 году на территории "Большого Сити" будет создано свыше 260 тысяч новых рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Это будет сделано в ходе реализации масштабного проекта по созданию новых центров деловой и общественной активности в столице.

Деловые объекты планируется возвести на территории районов Хорошевского, Хорошево-Мневники и Пресненского. Там будут созданы современные офисные комплексы, инновационные бизнес-кластеры и высокотехнологичные логистические центры. Кроме того, город откроет там комфортные пространства, где горожане смогут работать и развиваться.

В частности, запланировано строительство более 21,8 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом 11 миллионов из них будут переданы под коммерческую застройку. Все эти здания будут возводиться на территории, превышающей 815 гектаров, уточнил Ефимов.

Новые рабочие места появятся рядом с основными транспортными магистралями, а также в непосредственной близости от станций метро, у таких пересадочных узлов, как "Хорошевская", "Москва-Сити" и "Шелепиха".

При этом развитие территории подразумевает в том числе модернизацию городской среды, обратила внимание председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. В частности, в рамках проекта планируется расширить транспортную сеть, возвести жилые комплексы и социальные объекты, а также создать спортивную и велоинфраструктуру.

"Большой Сити" представляет собой ключевой финансовый центр Москвы, который обеспечен развитой инфраструктурой и уникальной застройкой высокой плотности. Реализация проекта позволит сделать его драйвером роста для всего города. Также за счет этого удастся подтолкнуть развитие экономики. Город также даст жителям возможность работать в перспективном районе с максимальной транспортной доступностью.

Вместе с тем на этой территории будут предусмотрены комфортные и безопасные пешеходные связи, подчеркнула директор института Генплана Москвы Татьяна Гук. Там же создадут градостроительные комплексы, которые разместят на территории стартапов и технологических компаний, что позволит сохранить многообразие мест приложения труда.

Кроме того, офисный комплекс появится в столичном районе Беговом. Площадь офисного центра составит почти 85 тысяч квадратных метров. Он включит подземный паркинг на 239 машино-мест с зарядными станциями для электромобилей. На первых этажах офиса разместят лобби, кафе и магазины, а на четвертом этаже возведут открытую террасу с местом для отдыха, рабочей зоной и амфитеатром.